Ce détail qui pourrait faire basculer Bosnie-Italie dans la polémique

Ça pourrait se jouer à rien. Intronisée au Mondial 2014, la goal line est tellement entrée dans l’imaginaire de ce qui régit un match de foot qu’en 2026, on a tendance à l’oublier (et d’autant plus depuis l’arrivée de la VAR). Et pourtant, ce mardi soir, pour ce qui sera sans doute le match le plus suivi des barrages européens de la prochaine Coupe du monde, son absence pourrait possiblement marquer Bosnie-Italie.

Un stade bosnien trop vétuste pour le système

Pour cette affiche qui attirera forcément tous les regards, compte tenu du fait que l’Italie ne s’est plus qualifié pour la grande messe du football depuis 2014, il n’y aura tout simplement pas de goal line. En cause, la vétusté du stade Bilino Polje de Zenica (qui accueillera un peu moins de 10 000 sepctateurs ce mardi soir), où le système de goal line n’est pas installé (d’autant qu’elle n’est pas obligatoire dans ce cas de figure). Un détail en apparence, qui pourrait ne plus en être un si un ballon décisif viendrait flirter avec la ligne de Nikola Vasilj ou de Gigio Donnarumma.

Si c’est la future raison d’une énorme polémique, vous l’aurez lu en premier ici.

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