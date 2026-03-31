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L'entraîneur des Espoirs turcs fait un malaise en plein match

TJ
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L'entraîneur des Espoirs turcs fait un malaise en plein match

Rien de grave, on espère. Alors que l’un de ses joueurs venait de se faire expulser, pendant un Croatie-Turquie comptant pour un match de qualification à l’Euro Espoirs, le sélectionneur turc Egemen Korkmaz s’est effondré à la 36e dans sa zone technique, avant d’être très rapidement pris en charge par les pompiers du stade. Commencée à 17h30, la partie a été interrompue pendant presque deux heures, puisque la deuxième période vient tout juste de reprendre.

Transporté à l’hôpital et conscient

Sur l’extrait du match diffusé sur les réseaux sociaux, on voit l’entraîneur s’énerver contre l’arbitre de la rencontre, avant de semble-t-il tomber en direction de son staff et de ses remplaçants. Selon un média turc, il aurait été transporté à l’hôpital et serait conscient. Ex-international turc (6 sélections), Korkmaz est un ancien défenseur central passé par Besiktas et Fenerbahçe. Il entraîne les Espoirs turcs depuis l’année dernière.

On lui souhaite un bon rétablissement.

En direct : le multiplex des barrages

TJ

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