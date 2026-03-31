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L'entraîneur des Espoirs turcs fait un malaise en plein match
Rien de grave, on espère. Alors que l’un de ses joueurs venait de se faire expulser, pendant un Croatie-Turquie comptant pour un match de qualification à l’Euro Espoirs, le sélectionneur turc Egemen Korkmaz s’est effondré à la 36e dans sa zone technique, avant d’être très rapidement pris en charge par les pompiers du stade. Commencée à 17h30, la partie a été interrompue pendant presque deux heures, puisque la deuxième période vient tout juste de reprendre.
SON DAKİKA | Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı. Teknik direktörümüzün ilk tedavisi saha kenarında yapılıyor. pic.twitter.com/rF5fqecv3M— Tivibu Spor (@tivibuspor) March 31, 2026
Transporté à l’hôpital et conscient
Sur l’extrait du match diffusé sur les réseaux sociaux, on voit l’entraîneur s’énerver contre l’arbitre de la rencontre, avant de semble-t-il tomber en direction de son staff et de ses remplaçants. Selon un média turc, il aurait été transporté à l’hôpital et serait conscient. Ex-international turc (6 sélections), Korkmaz est un ancien défenseur central passé par Besiktas et Fenerbahçe. Il entraîne les Espoirs turcs depuis l’année dernière.
On lui souhaite un bon rétablissement.En direct : le multiplex des barrages
TJ