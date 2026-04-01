Gattuso présente ses excuses

Un fiasco. L’Italie, dont certains joueurs se réjouissaient d’affronter la Bosnie-Herzégovine plutôt que le Pays de Galles, a été éliminée à Zenica mardi soir. La Nazionale regardera donc la Coupe du monde à la télé, comme en 2018 et en 2022. Le sélectionneur Gennaro Gattuso avait la tête basse au micro de la RAI. « Nous ne méritions pas ça. Nous avons montré de la passion, nous avons joué à 10 dès la 40e minute… Je suis fier de mon équipe », a-t-il déclaré à chaud.

Il n’a pas souhaité s’étendre sur l’arbitrage, alors que l’Italie, rapidement réduite à dix, a réclamé, en vain, un carton rouge pour la Bosnie plus tard dans le match. « Je suis dans ce milieu depuis des années. J’ai connu des moments de joie et d’autres de déception. Je m’excuse personnellement de ne pas avoir réussi à le faire. (…) Nous sommes tristes, ça fait mal. Nous avions besoin de cette victoire pour nous-mêmes, pour toute l’Italie », a-t-il ajouté, sans vouloir répondre aux questions sur son avenir.

Il va falloir penser à faire un bon coup de propre.

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