Karma is a bitch. L’Italie peut en témoigner. Le ciel est encore tombé sur la tête de la Nazionale, privée d’une troisième Coupe du monde consécutive par la Bosnie-Herzégovine. Depuis leur sacre controversé à Berlin en 2006, les Italiens ont été éliminés dès la phase de groupes à deux reprises (2010, 2014) et ont raté trois fois la qualification pour le tournoi (2018, 2022, 2026). Raymond Domenech, sélectionneur malheureux des Bleus en 2006, pourrait s’en réjouir. Mais non.

L’Italie ne sera pas à la coupe du monde et je trouve cela triste . C’est le moment pour le football italien de se poser des questions sur ce déclin persistant , qui est aussi celui de ses clubs . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) March 31, 2026

Sur le réseau X, celui qui est désormais consultant n’a pas souhaité enfoncer les Italiens, malgré le mal qu’ils lui avaient fait vingt ans plus tôt. « L’Italie ne sera pas à la Coupe du monde et je trouve cela triste, écrit-il. C’est le moment pour le football italien de se poser des questions sur ce déclin persistant, qui est aussi celui de ses clubs. » Il n’y avait qu’un seul club italien, l’Atalanta, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, et il n’y en aura aucun en quarts.

Une partie des réponses se trouve dans les colonnes de So Foot.

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