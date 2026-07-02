Youri Tielemans entre dans l’histoire de la Coupe du monde

Ce 2 juillet 2026 restera dans l’esprit de Youri Tielemans pour le restant de ses jours. Capitaine des Diables rouges lors de ce Belgique-Sénégal (3-2, a.p.), le milieu d’Aston Villa aura vécu une soirée chargée d’émotions du côté de Seattle. La tristesse avec ces deux buts des Lions de la Téranga, la colère au moment de son accrochage avec Leandro Trossard ou l’espoir au moment d’égaliser sur un ballon de ce même compagnon.

Mais surtout, l’ancien Monégasque doit se trouver en pleine euphorie après avoir explosé les cages de Mory Diaw sur un penalty à la 124e minute pour envoyer son équipe en huitièmes de finale. Sans s’en rendre compte, le petit gars du Brabant est rentré dans les grandes lignes de la Coupe du monde.

Un match n’est jamais fini avant le coup de sifflet final

124e minute, vous devez vous dire que cela fait tard et vous auriez raison ! Pour être plus précis, le penalty de Youri Tielemans a été inscrit alors que le tableau d’affichage indiquait « 124:44 ». Comme nous l’indique Opta, il s’agit du but le plus tardif de toute l’histoire de la compétition. Un record pulvérisé de trois minutes, puisque le précédent tenant du titre était un certain Abdelmoumene Djabou, réduisant l’écart à le 120e (et 49 secondes) du mythique Allemagne-Algérie de 2014.

Embed t.co

Chiche, une lucarne à la 130e pour sortir les Américains ?

La sortie un peu prétentieuse de Rudi Garcia sur le Sénégal