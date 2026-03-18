Mario Lemina a beaucoup appris au contact d’un joueur niçois

Mario lamina. Il est celui qui a claqué le but de la victoire pour Galatasaray mardi dernier face à une équipe de Liverpool bien en peine (1-0). Mario Lemina pourra se targuer d’avoir donné une bonne dose de suspense à ces huitièmes de finale de Ligue des champions. Après un passage en prêt sur les rives du Bosphore lors de l’exercice 2019-2020, l’international gabonais s’est embarqué dans une nouvelle croisière stambouliote depuis février 2025.

« Je ne suis pas un joueur avec beaucoup de stats et je n’avais jamais marqué en C1, raconte le bonhomme aux mille tatouages à L’Équipe. En plus, c’était le 800e but du club au Rams Park. Ces détails procurent beaucoup de joie. Et j’ai surtout fait plaisir à mon fils de 7 ans en recevant le trophée d’homme du match. Pour l’anecdote, un jour, il était allé voir Victor Osimhen pour lui demander de m’en donner un parce qu’il en avait déjà remporté quatre. “Osi” lui avait répondu : “Ne t’inquiète pas, papa gagnera le prochain.” »

Le temps passe, les rôles aussi

Avant, le mec était difficile à anticiper, chiant à jouer, et un peu dingo sur les bords. Mais ça, c’est de l’histoire ancienne : Mario ne rumine pas. Au contraire, l’international gabonais explique le pourquoi du comment de son changement de tempérament. Il confesse notamment que l’arrivée de jeunes au sein de l’effectif l’a poussé à prendre certaines responsabilités pour le bien du collectif.

« J’étais un feu follet ! Maintenant, je suis un stabilisateur, constate l’ancien Marseillais. Sur le terrain, je dégage beaucoup de calme. C’est aussi bien parce qu’il y a des tempéraments de feu entre Osimhen, Leroy Sané, Noa Lang… Il faut les canaliser. Je suis passé par là. J’ai beaucoup appris des leaders à la Juve, de Dante à Nice aussi. […] Psychologiquement, je suis au prime de ma carrière. Ma vie a changé, je pense plus aux autres qu’à ma propre carrière. J’aime ce que je fais, je suis très reconnaissant envers le foot, ça m’a tout donné. »

Et Mario l’élimina ?