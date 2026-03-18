En district, un joueur mordu jusqu’au sang dans une bagarre

Qui a dit que Dracula était mort ? Il a juste déménagé dans les Côtes-d’Armor. Ce dimanche après-midi, alors qu’un bon match de district se profilait entre l’Étoile du Leff Boqueho et l’équipe C de Ginglin, une bagarre très classique a eu lieu. Sauf qu’à la surprise générale, un joueur de l’Étoile s’est plaint auprès de l’arbitre d’une morsure au dos.

Du sang et un carton jaune

Visiblement, Dracula avait opté pour le maillot de Ginglin. Puisqu’il n’avait rien vu, l’arbitre n’a sorti qu’un carton jaune à l’agresseur, sous la pression des joueurs de l’Étoile du Leff et à la vue de la morsure pleine de sang.

L’entraîneur du pauvre joueur, qui était simplement venu jouer au foot avec ses potes, a même envoyé une photo de la blessure au journal local L’Écho de l’Armor et de l’Argoat, estimant que cette faute méritait une sanction bien plus sévère. Double peine pour l’Étoile du Leff Boqueho qui s’est incliné 3-0 et reste bon dernier de son championnat.

On a vérifié, Luis Suárez n’était pas sur les lieux.

Ces autres événements que la CAF pourrait encore changer