S’abonner au mag
  • France

En district, un joueur mordu jusqu’au sang dans une bagarre

AR
10 Réactions
En district, un joueur mordu jusqu’au sang dans une bagarre

Qui a dit que Dracula était mort ? Il a juste déménagé dans les Côtes-d’Armor. Ce dimanche après-midi, alors qu’un bon match de district se profilait entre l’Étoile du Leff Boqueho et l’équipe C de Ginglin, une bagarre très classique a eu lieu. Sauf qu’à la surprise générale, un joueur de l’Étoile s’est plaint auprès de l’arbitre d’une morsure au dos.

Du sang et un carton jaune

Visiblement, Dracula avait opté pour le maillot de Ginglin. Puisqu’il n’avait rien vu, l’arbitre n’a sorti qu’un carton jaune à l’agresseur, sous la pression des joueurs de l’Étoile du Leff et à la vue de la morsure pleine de sang.

L’entraîneur du pauvre joueur, qui était simplement venu jouer au foot avec ses potes, a même envoyé une photo de la blessure au journal local L’Écho de l’Armor et de l’Argoat, estimant que cette faute méritait une sanction bien plus sévère. Double peine pour l’Étoile du Leff Boqueho qui s’est incliné 3-0 et reste bon dernier de son championnat.

On a vérifié, Luis Suárez n’était pas sur les lieux.

Ces autres événements que la CAF pourrait encore changer

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le Maroc fait-il un beau champion d'Afrique ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
100
37

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.