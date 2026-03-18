Un sans-faute pour les arbitres de Ligue 1 ce week-end

De quoi dauber sur l’arbitrage cette semaine ? Que nenni ! Selon le rapport de la DTA au sujet des situations possiblement litigieuses de la 26e journée de Ligue 1, les juges du jeu ont bien fait leur job. Et pourtant, plusieurs mains auraient pu être sifflées le week-end dernier sur les pelouses du Vélodrome, du Moustoir et de Saint-Symphorien.

Marseille, Lens et Toulouse justement sauvés

Alors que le cuir se retrouve dans les filets du gardien marseillais Geronimo Rulli à la suite d’un tir de Bryan Okoh, le but n’est pas accordé à Auxerre à cause d’une petite main du numéro 24 auxerrois : « L’arbitre vidéo vérifie la situation dans son ensemble et confirme la décision prise par l’arbitre. » Bon, ce n’est pas cette fois que l’AJA se sauvera.

Allez, une halte en Bretagne ! Juste avant la pause, le RC Lens tient une belle occasion de revenir dans les pattes du FC Lorient : un corner. Hélas, Bamba Dieng claque une tête et le ballon échappe au Sang et Or, filant sur le bras d’Arthur Avom. RAS pour la FFF : « La position du bras au moment du contact avec le ballon n’augmente pas artificiellement la surface couverte par le corps du joueur lorientais n° 62. […] La notion de main involontaire n’est pas un critère de jugement prévu dans les lois du jeu. »

Une dernière vérification pour la route du côté de Metz-Toulouse. Tandis que Bouna Sarr et Pape Diop livrent un duel de haute voltige pour choper la balle, le bras gauche du Violet traîne dans les airs. Bam, penalty pour Metz. Ah non, pardon… L’ancien Bavarois s’est un peu foiré et la VAR « caractérise un contact préalable sanctionnable entre [sa] main droite » et le ballon. Qui grille la politesse à qui ?

Alors, plutôt DTA ou CAF ?

Ces autres événements que la CAF pourrait encore changer