Steve Mandanda rejoint Canal+ comme consultant

Il aura vite zappé.

Cinq jours seulement après avoir officialisé sa retraite sportive, Steve Mandanda a déjà retrouvé un job. Le champion du monde 2018 rejoint Canal+ en tant que consultant pour les soirées de Ligue des champions. L’ancien gardien du Havre, l’OM, Crystal Palace et Rennes apportera son regard d’expert sur les matchs, avec un focus particulier sur les rencontres de Marseille.

Champion du Monde 🏆 Champion de France 🏆 Joueur le plus capé de l'histoire de l'Olympique de Marseille ⚪️🔵 5x Meilleur gardien de l'année de Ligue 1 🧱 Et dorénavant… l’un des nôtres ! Bienvenue chez CANAL+ ! pic.twitter.com/G78DdkgG2R — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 15, 2025

Pas de micro pour le premier match

Pour autant, Mandanda ne sera pas au micro dès mardi soir. Lors de la première journée de la compétition, l’OM se déplacera à Madrid pour défier le Real, mais le néo-retraité ne fera pas partie de l’équipe de consultants pour cette rencontre.

À voir si, comme Nasri, il arrivera à ne pas prendre de gants au moment de donner son avis.

