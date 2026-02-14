Virages vides et banderoles frondeuses : début de match sous tension à Marseille

Un match sous haute tension ? Quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg dans un Vélodrome qui s’annonce bouillant. Avant même la sortie des joueurs pour l’échauffement, les South Winners avaient mis en place une banderole annonçant la couleur : « Vous avez fait sauter le fusible, mais c’est tout le système qui est pourri ! »

🚨La banderole des South Winners : "Vous avez fait sauter le fusible mais c'est tout le système qui est pourri !" [@Vincent_1393] pic.twitter.com/9UaDjCaZWM — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 14, 2026

Première mission donc pour les Olympiens : redresser la barre sur le plan sportif, six jours après l’humiliation reçue dans le Classique. Mais le message est clair de la part des supporters, qui pointent également une direction sans ligne directrice claire depuis de trop longs mois.

Ce choc face aux Alsaciens a finalement été lancé devant deux virages totalement vides, au sud comme au nord. Les ultras ont en effet annoncé une grève de quinze minutes, avant de venir encourager leurs joueurs. Une deuxième banderole a d’ailleurs été déployée : « Virage vide en signe de contestation / Pour un club en autodestruction / Tous vos projets partent en fumée / Depuis toutes ces années gâchées… »

Attention aux turbulences.

Strasbourg enfonce un peu plus l'Olympique de Marseille dans la crise