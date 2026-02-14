S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J22
  • OM-Strasbourg

Virages vides et banderoles frondeuses : début de match sous tension à Marseille

TB
Virages vides et banderoles frondeuses : début de match sous tension à Marseille

Un match sous haute tension ? Quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg dans un Vélodrome qui s’annonce bouillant. Avant même la sortie des joueurs pour l’échauffement, les South Winners avaient mis en place une banderole annonçant la couleur : « Vous avez fait sauter le fusible, mais c’est tout le système qui est pourri ! »

Première mission donc pour les Olympiens : redresser la barre sur le plan sportif, six jours après l’humiliation reçue dans le Classique. Mais le message est clair de la part des supporters, qui pointent également une direction sans ligne directrice claire depuis de trop longs mois.

Ce choc face aux Alsaciens a finalement été lancé devant deux virages totalement vides, au sud comme au nord. Les ultras ont en effet annoncé une grève de quinze minutes, avant de venir encourager leurs joueurs. Une deuxième banderole a d’ailleurs été déployée : « Virage vide en signe de contestation / Pour un club en autodestruction / Tous vos projets partent en fumée / Depuis toutes ces années gâchées… »

Attention aux turbulences.

Strasbourg enfonce un peu plus l'Olympique de Marseille dans la crise

TB

À lire aussi
22
Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)
  • Ligue 1
  • J22
  • OM-Strasbourg
Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)

Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)

Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)
Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)

Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)

Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!