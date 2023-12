Pronostic Manchester United Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur le match Manchester United – Aston Villa

United en grand danger

Non seulement auteur d’un début de saison très moyen, Manchester United a terminé 4e de son groupe en Ligue des Champions et reste désormais sur une série de 4 matchs sans victoires et surtout sans marquer le moindre but. Ten Hag est plus que jamais sur un siège éjectable et doit aller chercher un résultat contre Villa, après des défaites contre Bournemouth (0-3), le Bayern (0-1) et West Ham (2-0) et un nul contre Liverpool (0-0). Les Red Devils sont 8es en Premier League, ce n’est pas catastrophique mais indigne des Mancuniens qui devraient être bien plus proches de l’Europe au vu de l’effectif.

Un coup de mou pour les Villans ?

Déjà assez décevant à l’extérieur contrairement à ses performances à domicile, Aston Villa a connu un coup d’arrêt sur sa série qui durait devant les supporters (8 victoires en 8 réceptions) contre la lanterne rouge, Sheffield (1-1). Pas aidés par l’arbitrage, les Villans n’ont pas su faire la différence, mis à part en fin de match, et ont donc mis fin à une série de 3 victoires consécutives en Premier League. Pas trop d’inquiétude a priori mais attention à ce que ce match nul ne leur trotte pas dans la tête avant cette rencontre capitale à Old Trafford.

Deux équipes décimées

Du côté des Red Devils, le secteur défensif sera largement remanié une nouvelle fois puisque Casemiro, Lindelof, Maguire, Malacia et Lisandro Martinez sont blessés et donc absents. Varane pourrait rejoindre cette liste s’il n’est pas guéri de sa maladie, tout comme son compatriote Martial. Toujours pas de Mount (blessé), ni de Sancho, écarté. Le bonne nouvelle vient du retour de Dalot, qui a purgé sa suspension, et qui pourra être aligné avec des joueurs importants comme le portier Onana ou le latéral Wan-Bissaka dans le secteur défensif. En face, Villa aussi est touché par les blessures et les suspensions. L’international français Kamara purge toujours sa suspension, rejoint par Cash pour une accumulation de cartons jaunes. Blessés, Buendia, Mings, Olsen, Tielemans et Traoré ne pourront pas disputer ce match. Pau Torres est sur le retour mais sera peut être trop juste. Ce qui n’est pas le cas des importants Martinez aux cages et Douglas Luiz dans l’entrejeu. Offensivement, le duo Watkins-Diaby est intéressant (respectivement 9 buts, 6 passes – 3 buts, 4 passes en championnat).

Les compositions probables pour ce Man. U – Aston Villa :

United : Onana – Dalot, Evans, Varane (ou Shaw), Shaw (ou Reguilon) – McTominay, Amrabat – Antony, Fernandes, Garnacho – Rashford (ou Höjlund).

Aston Villa : Martinez – Konsa, Diego Carlos, Lenglet, Moreno – Bailey, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey – Diaby – Watkins.

Une rencontre indécise mais spectaculaire

Sur la dynamique, Villa semble mieux placé pour l’emporter. Mais la tendance est plutôt à un match ouvert entre deux équipes dont les défenses sont décimées par les blessures et les suspensions. United devrait retrouver le chemin des filets devant son public, contre une équipe de Villa qui n’est pas impériale à l’extérieur (14 points en 9 déplacements), mais qui dispose quand même d’éléments performants comme Diaby et surtout Watkins (9 buts en PL). En face, c’est sur Höjlund que les projecteurs seront rivés, lui qui a très bien marché en C1 (5 buts en 6 journées) mais qui n’a toujours pas scoré en championnat. Son statut attendu de remplaçant aujourd’hui pourrait le libérer et lui permettre de scorer.

