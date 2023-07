Ashley Young rebondit à Everton

Ne lui parlez pas de retraite.

Quelques jours après avoir fêté ses 38 ans, Ashley Young s’est engagé avec Everton. Depuis 2021, il évoluait à Aston Villa, qu’il a aidé à mener jusqu’à la Ligue Europa Conférence lors de la saison dernière. Il sort d’ailleurs d’un exercice complet durant lequel il a disputé 32 rencontres, toutes compétitions confondues. Son contrat s’était terminé à l’issue de la saison, mais Ashley Young n’a pas encore décidé de raccrocher les crampons.

✍️ | Ashley Young has become our first signing of the summer on a free transfer, agreeing a one-year deal.#EFC 🔵 @youngy18 — Everton (@Everton) July 13, 2023

Vainqueur de la Premier League, de la Serie A, ou encore de la Ligue Europa, Ashley Young va évidemment apporter toute son expérience à Everton. L’an dernier, les Toffees ont flirté jusqu’au bout avec la relégation avant de terminer à la 17e place, première non relégable. L’ancien joueur de Manchester United va surtout retrouver Sean Dyche, l’actuel entraîneur d’Everton avec qui il a évolué sous les couleurs de Watford au début de sa carrière. « Le manager a joué un rôle important dans ma signature. Je le connais et je sais à quoi ressemblent sa passion et son désir. Son honnêteté, sa volonté de travailler dur et son appétit pour le jeu sont inégalés », a communiqué la nouvelle recrue.

38 ans et toujours Young.

