Chelsea verrouille Cole Palmer

Le plus long CDD de l’histoire.

En plus des multiples arrivées, Chelsea sait au moins blinder son meilleur joueur. Selon les informations de The Athletic, Cole Palmer a signé une prolongation de contrat avec les Blues et serait désormais lié avec eux jusqu’en 2033. Deux saisons de plus que son ancien contrat pour celui qui a marqué 25 buts et délivré 15 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, pour sa première saison à Stamford Bridge.

Un sacré long contrat accompagné d’une revalorisation salariale (son salaire annuel pré-prolongation était d’un peu plus de 4 millions de livres selon Capology) pour l’ancien Citizen, qui devient la pièce centrale du projet de Todd Boehly. Une évidence après les performances de la saison dernière qui lui valent d’être nominé pour le prix de jeune joueur de l’année en Premier League aux côtés de Michael Olise, Bukayo Saka, Kobbie Mainoo ou Alejandro Garnacho. Le prodige anglais aura forcément beaucoup de regards tournés vers lui, qui est censé faire revenir Chelsea en Coupe d’Europe après deux saisons moroses.

Dans la conjoncture actuelle, pas sûr que jouer 9 ans à Chelsea soit une bénédiction.