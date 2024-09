Le neveu de Winston Bogarde a fait ses débuts en Premier League

AT le Lundi 02 Septembre à 16:09 Article modifié le Lundi 02 Septembre à 17:11

Dans la famille Bogarde, on demande le neveu.

Vingt ans après la retraite du mythique défenseur Winston Bogarde, c’est au tour de son neveu, Lamare Bogarde, de faire ses débuts sous le maillot d’Aston Villa. International U20 néerlandais, le défenseur central de métier – comme son oncle – a joué près de 80 minutes sur le flanc droit sur le terrain de Leicester (1-2). Unai Emery, coach des Villans depuis novembre 2022, a dû être satisfait des entraînements du jeune homme, puisqu’il a laissé Matty Cash et Kosta Nedeljkovic sur le banc.

Et si l’on suit le discours de son entraîneur, la version 2.0 de Bogarde a même moyen de s’imposer à long terme. « En cas de blessure, nous avons de jeunes joueurs comme Kosta (Nedeljkovic), Sil (Swinkels) et Lamare. Nous devons leur donner l’occasion de jouer, tout en les aidant et en les soutenant », a expliqué Emery après la rencontre. Auteur d’une performance remarquée, le joueur formé au Feyenoord s’est même incrusté dans le onze type de la BBC Sport, concocté par Troy Deeney.

Son frère aîné, Melayro Bogarde, ne décolle toujours pas. Il vient de passer l’année avec la réserve d’Hoffenheim. Aïe !