Cyril Linette évoque la dépendance de la Ligue 1 aux droits télé et aux transferts

Moi, président.

Cyril Linette est de nouveau dans la course à la présidence de la LFP, quelques jours seulement après en avoir été écarté, et poursuit sa campagne à quelques jours de l’élection.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le quotidien sportif dont il était encore président il y a six ans, le principal adversaire de Vincent Labrune est revenu sur ses ambitions s’il venait à prendre la présidence de l’instance, le 10 septembre. « Le football français doit revoir son modèle dans les prochaines années pour être moins dépendant des droits télé et des transferts. Sinon, ce sera très difficile de continuer à avoir un championnat de France d’une qualité correcte, a expliqué l’ancien patron du PMU. C’est un retournement de modèle qu’il faut faire. Mais cela prend dix ans. Il faut baisser les coûts, car il y aura moins de droits télé et moins de transferts. Il faut renouveler le produit championnat et professionnaliser la LFP. »

Il promet aussi de revoir les prix exorbitants (39,99 euros par mois sans engagement, 29,99 avec engagement d’un an) des abonnements DAZN, codiffuseur de la Ligue 1 avec beIN Sports (qui diffuse le match du samedi après-midi) : « Le prix public n’est pas adapté, il faut vite trouver une solution. » Le quinquagénaire souhaite aussi sacrifier le salaire du président, qui « doit être réajusté à la hauteur de la perte pour les clubs, dont la baisse de revenus s’élève à environ 50 %. C’est un élément à intégrer, et je leur ai déjà dit lors de mon audition. »

Pas sûr que cela suffise à l’emporter le 10 septembre.

Cyril Linette peut-il vraiment être le sauveur du foot français ?