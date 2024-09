Cyril Linette va pouvoir se présenter à l’élection

Tout est bien qui finit bien.

Selon RMC Sport, Cyril Linette va finalement pouvoir prétendre à un poste de président de la LFP. La route était jusque-là barrée par l’union des acteurs du football, qui ne lui avait pas accordé le parrainage nécessaire pour se présenter, vendredi. Ce qui offrait un boulevard à Vincent Labrune, le président sortant.

Retournement complet de situation ce lundi, puisque l’UAF a finalement décidé de revoir sa décision en accordant son parrainage à l’ancien président de L’Équipe. Une décision que l’on doit aussi au gouvernement. « La ministre des Sports démissionnaire Amélie Oudéa-Castéra, a pesé pour pousser l’UAF à accorder sa confiance à Cyril Linette pour permettre un débat démocratique », affirme RMC Sport. Tout est donc relancé pour l’assemblée générale élective du 10 septembre prochain.

Je remercie les Présidents et les familles du football pour la confiance qu’ils me témoignent, en me permettant de concourir à l’élection à la présidence de la @LFPfr. J’ai dû m’engager formellement auprès des Familles, soucieuses de conserver une part de voix, à ne pas rester au… — Cyril Linette (@CyrilLinette) September 2, 2024

« Je ferai tout pour gagner cette élection afin de mettre en place, avec l’ensemble du monde pro, une méthode et un projet nous permettant de faire face à la crise, puis d’inventer un nouveau modèle prospère et durable pour l’ensemble des acteurs et des amoureux du football français », a indiqué Cyril Linette.

Gervais Martel, bien que parrainé par Foot Unis, ne l’a pas été par l’UAF et reste donc hors course pour l’élection qui se jouera entre Cyril Linette, Vincent Labrune et Karl Olive, député des Yvelines.

Un peu de démocratie, enfin.

