Linette et Martel privés de parrainage, un boulevard pour la réélection de Labrune

Retournement de situation total à la LFP.

Comme l’a dévoilé L’Équipe, l’union des acteurs du football n’a pas remis les parrainages à Gervais Martel, l’ancien boss lensois, et Cyril Linette, l’ancien patron de L’Équipe et du PMU, qui venait tout juste de présenter son programme. Les deux hommes, qui faisaient figure de principaux concurrents de Vincent Labrune pour l’élection de la présidence de la LFP, sont de ce fait écartés de la course pour intégrer le conseil d’administration de l’instance le 10 septembre prochain.

Tout comme Alan Guerrini, le président de Panini, dont la candidature n’avait pas été retenue par Foot Uni, le syndicat des clubs, ce jeudi. L’UAF, qui regroupe les syndicats des joueurs, entraîneurs, arbitres, personnels administratifs et des médecins, a jeté son dévolu sur Karl Olive, député Renaissance des Yvelines, et donc Labrune, le président sortant. Si rien ne bouge, l’ancien boss de l’OM serait alors quasiment assuré d’être réélu.

« Par leur décision, les “familles” privent le football français, en pleine crise, du nécessaire débat sur son avenir. Elles ouvrent la voie à une élection à la LFP sans opposition, en contradiction avec le vote des présidents de clubs hier, a déploré Linette sur X. Nous ne laisserons pas faire cette entreprise de sabordage entre amis qui met les intérêts d’un petit nombre au-dessus de l’intérêt général du football français. » Selon RMC, le ministère des Sports pourrait rapidement intervenir dans cette affaire ubuesque.

Par leur décision, les “familles” privent le football français, en pleine crise, du nécessaire débat sur son avenir. Elles ouvrent la voie à une élection à la @LFPfr sans opposition, en contradiction avec le vote des présidents de clubs hier. Nous ne laisserons pas faire cette… — Cyril Linette (@CyrilLinette) August 30, 2024

La semaine prochaine, le nouveau numéro de So Foot sera notamment consacré à une enquête de 16 pages sur Vincent Labrune.