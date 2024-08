Gervais Martel candidat à la présidence de la LFP ?

Complètement Martel.

Comme l’a annoncé Le Parisien, l’ancien boss du Racing s’est porté candidat pour un poste au conseil d’administration de la LFP, dont l’élection, prévue le 10 septembre, doit donner les noms des trois membres indépendants du conseil d’administration de la LFP. Une fonction qu’il occupe déjà dans l’organigramme actuel.

L’Équipe, de son côté, affirme que l’Artésien est même un peu plus ambitieux que ça et envisagerait un poste de président, avec une volonté de demander les parrainages de Foot Unis, le syndicat des clubs, et de l’Union des acteurs du football (UAF). Une possibilité qu’il a démenti, pour le moment. « Pour l’instant, je ne suis candidat que pour être élu en tant que membre indépendant, comme je l’ai été auparavant », a-t-il indiqué au Parisien. D’après les informations du quotidien sportif français, il doit être auditionné ce vendredi par l’Union des acteurs du football (UAF).

« Gervais ou j’y vais pas. »

