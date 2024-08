Les présidents votent pour un report de l’élection du président de la LFP

Tout va bien dans le foot français.

Le collège des présidents de Ligue 2 s’est réuni pour décider de la date de l’élection du président de la LFP, prévue le 10 septembre, alors que beaucoup estiment que le délai est trop court pour une réelle campagne. Réunis ce mardi, les présidents de deuxième division ont, selon nos informations, voté en faveur d’un report, avec dix voix pour (Ajaccio, Bastia, Clermont, Dunkerque, Grenoble, Guingamp, Laval, Paris FC, Pau, Red Star), sept contre (Amiens, Annecy, Caen, Lorient, Metz, Rodez, Troyes), et une abstention (Martigues).

Parmi les sept ayant voté contre ce report, trois sont des administrateurs de la LFP et un est membre du comex de la FFF. Ce vote n’a pas de caractère officiel et n’est qu’une consultation. Avec ce vote en faveur d’un report, cela met juste une forme de pression sur la LFP avant son prochain conseil d’administration (composé selon les règlements de la LFP de sept présidents de clubs de L1, deux de clubs de L2, trois membres indépendants – dont fait partie Labrune –, un représentant de la FFF, un autre du syndicat Foot Unis, deux de l’UNFP et un de l’UNECATEF). À noter que Vincent Labrune a proposé de rencontrer le collège des présidents de L2 le 26 août…au lendemain de la date finale pour les dépôts de candidature, comme pour lancer sa campagne.

