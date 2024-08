Les présidents de Ligue 2 se divisent sur le report de l'élection du président de la LFP

Labrune dans le brouillard ?

Avant de savoir qui de Cyril Linette, Vincent Labrune, Karl Olive, Alain Guerrini, Stéphane Martin (ou un autre) deviendra président de la Ligue de football professionnel pour les quatre prochaines années, les collèges des présidents de Ligue 2 puis de Ligue 1 se réunissent pour décider de la date du vote. L’assemblée générale est initialement prévue le 10 septembre, un calendrier communiqué aux patrons des clubs le 25 juillet dernier, ce qui laissait que peu de temps pour la réflexion et la campagne, entre le mercato, la négociation des droits tv et les budgets réduits des clubs en pleine reprise. « Nous avons plein de problèmes de fond à évoquer avant d’élire un président à la tête de la LFP : les conditions du deal avec CVC, les droits télé de 500 millions qui sont loin de l’objectif affiché (800 millions à 1 milliard d’euros par saison, NDLR), confiait dans nos colonnes un influent patron d’un club de Ligue 2. Beaucoup de monde en a marre. »

Ce contexte a donc poussé les présidents de Ligue 2 à se réunir en collège ce mardi. À l’issue de celui-ci, une majorité serait en passe d’obtenir un report de l’élection. Selon nos informations, sept clubs sur les quatorze présents ont déjà voté pour repousser la date et ont bon espoir que trois des quatre absents suivent la même direction. En cas majorité en Ligue 2, la LFP doit proposer ce report en conseil d’administration (composé selon les règlements de la LFP de sept présidents de clubs de L1, deux de clubs de L2, trois membres indépendants -dont fait partie Labrune-, un représentant de la FFF, un autre du syndicat Foot Unis, deux de l’UNFP et un de l’UNECATEF). Est-ce que la Ligue 1, dont plusieurs présidents espèrent aussi en off un report se saisira de la balle ?

Réponse au prochain épisode.

