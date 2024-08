Cyril Linette se porte candidat à la présidence de la LFP

« Dis Cyril, qui sera le prochain président de la LFP ? »

Alors que le foot français vient à peine de clore le chapitre des droits TV, un nouveau dossier arrive sur sa table, celui de sa gouvernance. La présidence de la Ligue de football professionnel (LFP) est remise en jeu le 10 septembre pour un mandat de quatre ans. Et face à l’actuel titulaire du poste et candidat à sa réélection, Vincent Labrune, d’autres prétendants commencent à affluer. Quelques jours après la validation de la candidature de Karl Olive, c’est Cyril Linette, ancien président de L’Equipe et du PMU, qui a annoncé la sienne dans les colonnes du journal Le Monde, lundi soir.

Le dirigeant français en a profité pour détailler son projet, notamment en évoquant le sujet des droits TV, qui a été mal géré selon lui. « Le foot français a fait des erreurs, en changeant quatre fois de diffuseur en six ans et en se mettant à dos Canal+ », a détaillé celui qui a été directeur des sports chez Canal entre 2008 et 2015, estimant qu’un tarif raisonnable pour voir toute la Ligue 1 se situe « entre 15 et 20 euros par mois ». Linette voudrait également proposer un nouveau modèle économique pour le championnat français, par exemple en baissant les charges via une baisse de salaires et donc du nombre de contrats dans les clubs, le tout pour maintenir le foot français à flots.

Ayant rencontré lundi matin les syndicats professionnels réunis au sein de l’Union des acteurs du football, Cyril linette se dit « très optimiste » quant à l’obtention des parrainages nécessaires pour pouvoir candidater.

Faire des économies, ça semble être à la mode en ce moment.

