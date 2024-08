Cyril Linette détaille son programme pour le football français

Avec Linette, il faut zoomer pour voir les détails du programme.

Ils sont sept candidats, et à la fin, il n’en restera qu’un. De Vincent Labrune à Gervais Martel, en passant par le député macroniste Karl Olive, qui sera le prochain président de la Ligue de football professionnel pour les quatre prochaines années ? L’un d’eux, Cyril Linette, est déjà en campagne, détaillant son programme dans Les Échos.

L’ancien président de L’Équipe et de PMU doit encore trouver les parrainages nécessaires, mais est revenu dans l’édition du jour sur la « crise » dans laquelle est plongé le football français. D’abord, le constat : « L’interminable feuilleton de la vente de ses droits de diffusion s’est soldé par un terrible échec : un niveau de revenus historiquement bas pour les clubs, et un prix historiquement élevé pour le consommateur qui souhaite regarder les matchs à la télévision. C’est la double peine absolue », explique Cyril Linette, avant de citer pêle-mêle la programmation des matchs, le piratage, et les changements incessants de diffuseurs.

Une crise structurelle qui implique selon lui des réformes : « Chercher un modèle plus pérenne : baisser ses charges, tenir bon sur son produit principal déclinant (les droits télé), et développer de nouveaux revenus. […] Pour un nouveau modèle économique pertinent, durable et inclusif. » Son idée ? « Je me recentre sur les priorités et, souvent, mon marché national, je renoue une relation privilégiée avec mon cœur de cible, […] je modernise mon produit historique, je travaille mes valeurs, mon image de marque et ma capacité à évoluer. »

Je suis candidat à la présidence de la ⁦@LFPfr⁩. Je ne crois pas aux programmes, qui ne sont jamais tenus. Je crois à la vision et à la méthode, que je détaille ici dans ⁦@LesEchos⁩, et aux idées concrètes dont je parlerai prochainement avec les présidents de clubs. pic.twitter.com/NwOGuTBN4i — Cyril Linette (@CyrilLinette) August 28, 2024

Vite, un meeting.

