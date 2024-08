Pronostic Servette Chelsea : Analyse, cotes et prono du match retour de Ligue Europa Conférence

Chelsea finit le boulot contre le Servette FC

Le Servette FC n’a pas su obtenir le titre l’an passé, mais peut se consoler avec une qualification pour la C4. Cette saison, c’est également mal parti pour le club de Genève qui ne pointe qu’à la 7e place après 5 journées. Les Suisses avaient été éliminés des qualifications pour la Ligue Europa et n’ont pas hérité du meilleur tirage en étant reversés ici, et on l’a bien vu à l’aller avec cette défaite 2-0. Mais ce n’est pas terminé, car cette équipe a des arguments à faire valoir, notamment Dereck Kutesa, l’ailier explosif, a déjà inscrit trois buts en quatre matchs. Enzo Crivelli, ancien de Ligue 1, s’est également distingué avec un but et une passe décisive. Miroslav Stevanović, à 34 ans, continue d’impressionner avec deux buts et plusieurs passes décisives, rappelant ses 20 passes décisives en 34 matchs lors d’une précédente saison.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Les Blues, qui ont encore fait des folies sur le marché des transferts, ont eu une préparation compliquée et une première journée difficile contre City (0-2), mais ont vite su rebondir déjà au match aller contre cette équipe du Servette FC, mais surtout contre les Wolves en championnat (2-6) avec 4 buts inscrits en seconde période. Cela est dû à une chose : la profondeur et la qualité du banc qui va venir apporter tout au long de la saison. Les joueurs à surveiller incluent Cole Palmer, auteur de 22 buts et 11 passes, ainsi que Jackson, avec 14 buts et 5 passes la saison passée. João Felix, de retour à Chelsea, a déjà marqué pour l’équipe, tandis que Madueke a impressionné avec un triplé. Nkunku, souvent blessé l’an dernier, reste un atout clé à suivre cette saison. Chelsea devrait, grâce à son effectif assez large, faire la différence en fin de match grâce à ses remplaçants offensifs de talent.

► Le pari « Victoire Chelsea » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Victoire Chelsea » est coté à 1,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 150€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Mi temps avec le plus de buts : 2e » est coté à 1,82 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 264€ (364€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Servette – Chelsea

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Servette – Chelsea sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Servette – Chelsea avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Servette Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Chelsea Servette Genève : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Conférence