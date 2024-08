Pronostic Chelsea Servette Genève : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa Conférence

Chelsea en patron face au Servette Genève

Grâce à une excellente dernière ligne droite l’an passé, Chelsea est parvenu à accrocher une place de barragiste pour la Conference League. Malgré cela, Pochettino n’a pas été conservé au club et a été remplacé par Enzo Maresca, qui a permis à Leicester de retrouver l’élite. Comme souvent, le club londonien s’est montré dépensier sur le marché des transferts avec les signatures de Pedro Neto, Dewsbury-Hall, Adarabioyo ou Jorgensen, et vient de réaliser un échange Joao Felix – Gallagher avec l’Atlético. Les Blues font face à un problème quantitatif puisque Maresca dispose de 30 joueurs professionnels dans son groupe. Le week-end dernier, le coach italien a décidé d’écarter Sterling et Chilwell, et les deux internationaux anglais sont invités à trouver un nouveau point de chute. Pour sa première à Stamford Bridge, Maresca a vu ses protégés s’incliner face à un City qui n’a pas eu à forcer son talent (0-2) malgré l’absence de son porte-bonheur Rodri. Lors de cette rencontre, les Français étaient présents en nombre avec Gusto, Fofana et Nkunku, titulaires d’entrée. Pour affronter le Servette, des changements sont à prévoir afin de conserver tout le groupe impliqué. On peut penser aux entrées de Mudryk ou de la recrue Neto. Auteur d’une saison incroyable, Cole Palmer va devoir confirmer lors de ce nouvel exercice.

En face, le Servette Genève avait fini en 3e position de son championnat suisse mais s’était signalé en remportant la Coupe de Suisse face à Lugano. Bien rentré dans cette nouvelle saison, le club genevois a remporté ses 3 premiers matchs de championnat face à Lucerne, les Young Boys de Berne et Yverdon. La suite fut moins glorieuse puisque le club a été battu par Lugano et Bâle. A la faveur de son succès en Coupe de Suisse, le Servette a intégré la phase de groupe de l’Europa League où il s’est fait sortir d’entrée par Braga (2-1 en cumulé). Rebasculé en Conference League, le club est tombé sur le plus gros morceau, à savoir Chelsea. Pour réussir l’exploit, la formation helvète compte sur les Crivelli, Cognat, Antunes ou Magnin. Avec son effectif de stars, Chelsea devrait s’imposer facilement face au Servette Genève et prendre une option sur la qualif’.

