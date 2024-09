Le fils de Beckham arrête le foot pour le mannequinat

Tout pareil que son daron, la carrière en moins.

Romeo Beckham, deuxième fils du Spice Boy, a pris la décision de se retirer du monde du football pour se concentrer… sur le mannequinat. Malgré une proposition de contrat de la part de Brentford, le club londonien dans lequel il évolue avec la réserve, Romeo préfère réaliser son rêve de travailler pour des grandes marques de mode et plus particulièrement la maison de haute couture parisienne Safe, selon le Sun.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ROMEO (@romeobeckham)

Ce n’est pas la première fois que la progéniture de l’ancienne légende des Red Devils cherche à en finir avec le ballon rond. En 2015, il avait décidé de quitter Arsenal pour se consacrer à une carrière de tennisman. En vain, puisque « Papa David » lui avait offert un contrat à l’Inter Miami, en 2020, club que la star du foot anglais détient depuis 2018. En dehors de son activité de footeux, il travaillait déjà avec des marques comme Yves Saint-Laurent et a été le visage de la marque Puma en 2021. Romeo Beckham continuera cependant de travailler au club, puisqu’il s’occupera des Penguins de Brentford, une équipe composée de joueurs âgés de 5 ans et plus porteurs de trisomie 21.

Une belle façon de soigner sa sortie du monde pro.

