Beckham revient en Angleterre !

Le rejeton est dans la place.

Pendant que David Beckham s’occupait de boucler la venue de Lionel Messi à l’Inter Miami ces dernières semaines, son fils Romeo ne chômait pas non plus. Prêté depuis janvier par le club américain à Brentford, où il évoluait avec l’équipe réserve, le jeune Anglais de 20 ans va revenir pour de bon en Angleterre. Après avoir convaincu les dirigeants des Bees, le milieu de terrain a été acheté définitivement, avec l’ambition à terme d’intégrer l’équipe première.

💬 “It is the best feeling. I’m so excited and ready to get started”

Romeo Beckham can’t wait to get going again with #BrentfordB pic.twitter.com/sszd74XvjF

— Brentford FC (@BrentfordFC) June 17, 2023