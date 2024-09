Quentin Merlin : « Le PSG n’est pas non plus invincible »

Merlin l’enchanteur.

Le début de saison réussi de l’Olympique de Marseille, qui compte deux victoires convaincantes à Brest et à Toulouse et un nul décevant contre Reims, fait naître quelques ambitions dans la cité phocéenne. Le De Zerbi Ball, jusqu’ici matérialisé par 10 buts en 3 matchs, peut faire penser que l’OM possède quelques armes pour se remettre dans la course au podium… et pourquoi pas titiller le PSG jusqu’à la fin de saison ?

Le latéral gauche olympien Quentin Merlin, actuellement convoqué avec les Espoirs tricolores, a en tout cas fait passer le message ce mardi en conférence de presse : « Le PSG n’est pas non plus invincible, même si ça reste une belle équipe. Mais nous, on a les capacités pour leur poser des problèmes, les accrocher. À nous d’être performants, de continuer à avoir des résultats, de la régularité. »

À confirmer le 27 octobre au Vélodrome.

