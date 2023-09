Chelsea fait une dernière folie et pose 50 millions sur Cole Palmer

Ça faisait longtemps que les Blues n’avaient pas fait parler d’eux.

Pour ne pas être relégué au second plan par les dépenses saoudiennes, Chelsea a fait le pari d’encore plus casser sa tirelire. Ce vendredi, pour clore le mercato comme il l’a commencé, le club de Todd Boehly a ainsi officialisé l’arrivée de Cole Palmer (21 ans) contre 46 millions d’euros et 6 supplémentaires en bonus – mais un budget bien moindre pour sa vidéo de présentation. Le jeune milieu polyvalent n’a pourtant disputé que 41 rencontres toutes compétitions confondues depuis ses débuts à City en 2020.

We had one last away kit post for you… Welcome to Chelsea, Cole! 🔵 pic.twitter.com/wMBRhv0X4s — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2023

Palmer se joint donc à Roméo Lavia, recruté contre 68 millions d’euros à Southampton, et Moisés Caicedo, transfert le plus cher de l’histoire du pays (133 millions d’euros, à la louche). Les Blues ont également attiré Christopher Nkunku ou Nicolas Jackson contre des sommes tout aussi astronomiques. Des dépenses s’ajoutant à celles effectuées sur Mykhaylo Mudryk, Enzo Fernández ou encore Wesley Fofana la saison dernière. Grâce à toutes ces folies, Todd Boehly, nouvel homme fort de Londres, a réussi l’exploit de dépenser plus d’un milliard d’euros en trois fenêtres de mercato.

Chapeau l’artiste !

