L'OL serait sur le point de boucler l'arrivée d'Abner Vinícius

Quelqu’un pour dire à John Textor qu’il s’est trompé de Vinícius ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans l’actualité du mercato, l’Olympique lyonnais serait sur le point d’acter la venue d’Abner Vinícius, latéral gauche brésilien du Real Betis. Un accord aurait déjà été trouvé entre toutes les parties. Le Brésilien devrait rejoindre le club rhodanien à partir du 1er juillet prochain.

Cette saison, Abner a disputé 23 rencontres avec le Betis. Auparavant, il avait évolué sous les couleurs de Ponte Preta et de l’Athletico Paranaense au Brésil. Avec les jeunes de la Seleção, le latéral a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2021 au Japon.

🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Olympique Lyon are set to sign Abner from Real Betis, here we go soon!

Agreement at the final stages between the two clubs, details being sorted as the Brazilian left back has already agreed personal terms.

Abner will join OL starting from July 1. 🇧🇷 pic.twitter.com/3e78fR5EdP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2024