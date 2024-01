Chelsea roule sur Preston North End

Chelsea 4-0 Preston North End

Buts : Broja (58e), Silva (66e), Sterling (68e) et Fernandez (84e)

La Cup est pleine.

Malgré un onze quelque peu remanié, Chelsea tient son rang face à Preston North End en FA Cup (4-0). Une qualification, logique, pour les seizièmes qui a pourtant mis du temps à se dessiner. Pendant près d’une heure, les Blues ont été sérieusement bousculés et contrariés par des Lilywhites bien en place, mais qui ont fini par s’écrouler dans la dernière demi-heure.

Pourtant, que ce fut compliqué pour les Londoniens. Dès les premières minutes, Preston fait preuve d’une belle organisation défensive et ne laisse que peu de place aux offensives adverses. Frustrés par ce 0-0 décevant affiché à la pause, Axel Disasi et sa bande vont dérouler après l’heure de jeu. Armando Broja, servi par Malo Gusto, débloque le compteur des Blues (1-0, 58e). Tout juste entré en jeu, Thiago Silva double ensuite la mise sur corner (2-0, 66e). Dans la foulée, ou presque, Raheem Sterling balance un délicieux coup franc directement dans les cages de Frederick Woodman (3-0, 68e). Dépassé en dix petites minutes, Preston encaisse même un ultime pion d’Enzo Fernandez (4-0, 84e). Et ce sont bien les Blues qui verront les seizièmes.

Contrairement à la saison passée.

Chelsea (4-2-3-1) : Petrovic – Gilchrist (Silva, 61e), Disasi, Colwill, Gusto – Caicedo, Fernandez – Sterling, Palmer (Gallagher, 76e), Mudryk (Madueke, 61e) – Broja (Washington, 76e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Preston North End (3-4-2-1) : Woodman – Storey, Lindsay, Hughes (Best, 74e) – Potts, Whiteman, McCann, Millar – Browne, Keane (Evans, 64e) – Osmajić (Riis, 64e). Entraîneur : Ryan Lowe.

