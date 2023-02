Manchester City se défait de Bristol

Bristol City 0 – 3 Manchester City

Buts : Foden (7e, 74e) et De Bruyne (81e) pour Manchester City

Foden aura donné du Phil à retordre aux Reds.

Pour ce 5e tour de FA Cup, Manchester City se déplaçait en favori sur le terrain de Bristol City, pensionnaire de Championship. Pas toujours létale, l’équipe de Pep Guardiola a tout de même fait valoir son statut et est sortie vainqueur d’un match où Bristol n’a jamais abdiqué. Mais Foden a donné trop de Phil à retordre à l’actuel 13e de Championship.

Avec une domination dès le coup d’envoi du match, les Citizens ont fait trembler la transversale de Max O’Leary dès la première minute après un tir foudroyant de Kalvin Phillips. Il n’a fallu attendre que six minutes supplémentaires pour voir Manchester City inscrire le premier but de la rencontre grâce à un Phil Foden qui a parfaitement terminé le travail commencé par Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez sur le côté droit, avant de centrer la balle pour l’international anglais (0-1, 8e). Les joueurs de Bristol, malgré cette entame de match difficile, ont tenté d’envoyer du jeu. Les Reds du Sud-Ouest de l’Angleterre se sont même procuré quelques occasions, à l’image d’Alex Scott qui, à la 18e minute, a tenté de tromper Stefan Ortega. Malheureusement, sa frappe était trop axiale pour dérouter le portier allemand. Dominant mais pas tranchant, Manchester City n’est pas parvenu à tuer le match dès les premières 45 minutes, la faute aux mauvais choix ou à la maladresse dans le dernier geste, à l’instar de Kevin De Bruyne qui a beaucoup tenté, mais qui n’a pas réussi à cadrer ses frappes (31e, 42e).

La seconde mi-temps a recommencé par une grosse frayeur pour les Mancuniens : entré à la mi-temps à la suite d’une blessure à la main d’Ortega, Ederson foire sa relance, mais Manuel Akanji lui évite une honte nationale. Après s’être ressaisis pendant un quart d’heure, les Citizens retombent dans leurs travers, et Bristol recommence à y croire, avec notamment un tir de Weimann contré par Ruben Dias (61e). Manchester City plie, ne rompt pas et finit par respirer pour de bon grâce à un deuxième but de Phil Foden, qui inscrit grosso modo le même but que lors de l’ouverture du score (0-2, 74e). Kevin De Bruyne, d’une frappe clinique aux 25 mètres, viendra parachever la qualification mancunienne pour les quarts de finale de la compétition (0-3, 81e).

Next !

Bristol City (4-2-3-1) : O’Leary – Pring (Da Silva, 78e), Kalas, Vyner, Tanner (Weimann, 46e) – Williams (Taylor-Clarke, 89e), James (King, 89e) – Bell, Scott, Sykes – Wells (François, 82e). Entraîneur : Nigel Pearson.

Manchester City (3-2-4-1) : Ortega (Ederson, 46e) – Aké (Gomez, 83e), Dias, Akanji – Phillips, Lewis – Foden (Palmer, 83e), Silva (Perrone, 88e), De Bruyne, Mahrez (Grealish, 71e) – Alvarez. Entraîneur : Josep Guardiola.

Stoke City 0-1 Brighton

But : Ferguson (31e) pour Brighton

Leicester 1-2 Blackburn

Buts : Iheanacho (67e) pour Leicester // Dolan (33e) et Szmodics (52e) pour Blackburn

Fulham 2-0 Leeds

Buts : Palhinha (21e) et Solomon (56e) pour Fulham