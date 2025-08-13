Un Dogue pour remplacer Zabarnyi à Bourmemouth

Il aurait pu finir dans les lyrics de Jul, mais non.

L’AFC Bournemouth, orphelin d’Illya Zabarnyi parti pour le PSG ce mardi, a trouvé son remplaçant ce mercredi en la personne de Bafodé Diakité. Après trois belles années au LOSC, marquées par un parcours plus que satisfaisant en Ligue des champions cette saison, le défenseur central de 24 ans rejoint les Cherries jusqu’en 2030 pour un transfert estimé à 40 millions d’euros, selon les informations de L’Équipe.

Business as usual

Dans son communiqué, le LOSC a tenu à « chaleureusement » remercier l’international espoir français pour « son apport, son professionnalisme et son excellent état d’esprit ». Avant d’ajouter : « Bafo’, tu es un Dogue pour toujours. Bonne route ! »

Bafodé Diakité. Our new centre-back 😍 pic.twitter.com/a6D7TuiQgb — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 13, 2025

Ça devient presque une tradition pour les Lillois de vendre leurs défenseurs centraux à des clubs de Premier League : Gabriel à Arsenal en 2020 (26 millions), Sven Botman à Newcastle en 2022 (37 millions), Leny Yoro à Manchester United en 2024 (62 millions). Avec le transfert de Diakité, les Lillois auront amassé environ 165 millions d’euros grâce à ces ventes.

C’est qu’ils sont bons clients ces anglais !

Lille devrait récupérer un autre joli chèque