Lille devrait récupérer un autre joli chèque

Money is money.

Lille n’en finit plus d’amasser de l’argent. Après la vente de Lucas Chevalier qui va partir pour 40 millions (+ 15 de bonus) au Paris Saint-Germain, les Lillois devraient se séparer d’un nouveau cadre. Selon L’Équipe, Bafodé Diakité risque de s’envoler vers l’Angleterre pour rallier Bournemouth dans les prochains jours.

40 millions sur la table pour Diakité

Les Cherries qui souhaitent combler les départs de Dean Huijsen et Illya Zabarnyi, se sont déjà mis d’accord avec le joueur de 24 ans, acheté pour seulement trois petits millions à Toulouse, il y a de cela trois ans. Ne reste plus qu’aux Anglais de se mettre d’accord avec les Lillois pour signer leur nouveau défenseur central, auteur d’une grosse saison dans le Nord. Le montant du transfert serait estimé à 40 millions d’euros. « J’avais dit à un joueur(en parlant de Diakité, NDLR)que s’il y avait une ouverture intéressante pour lui et pour nous, je l’envisagerais. J’aime respecter ma parole », a assuré Olivier Létang ce vendredi matin lors de la conférence de presse.

Ça change de Textor et Lopez.

