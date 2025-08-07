Le PSG et Lille auraient trouvé un accord pour Lucas Chevalier

Une nouvelle guerre des goals au PSG ?

En 2021, le PSG avait connu une guerre Donnarumma-Navas pour la place de titulaire. Le gardien costaricain était parti pour laisser la place de titulaire au portier de la Squadra Azzurra. Cette fois, l’ancien du Milan AC pourrait bien se retrouver à la place du con en étant remplacé par Lucas Chevalier dans les buts.

Tout juste nommé au trophée Yachine, comme Gigio, le gardien de Lille est plus proche que jamais du club de la capitale. Selon L’Équipe, Paris et Lille se sont mis d’accord pour un transfert estimé à 40 millions d’euros. Un joli pactole pour le numéro 2 de l’équipe de France.

Un contrat de cinq ans

Le média sportif affirme que le Lillois devrait signer un contrat de cinq ans chez le vainqueur de la Ligue des champions. Tout cela devrait être rapidement ficelé, afin de permettre aux Parisiens de compter sur lui pour la Supercoupe d’Europe, qui se jouera le 13 août. Le mercato parisien débute enfin, et ça ne risque que d’être le début puisque Illya Zabarnyi devrait rapidement arriver.

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour se baigner dans la Seine.

Avec neuf joueurs nommés au Ballon d'or, le PSG et la Ligue 1 réalisent un double record