Brentford maîtrise Fulham

Brentford 3-2 Fulham

Buts : Pinnock (6e), Toney (53e, sp) et Jensen (85e) pour Brentford // Solomon (39e) et Vinicius (98e) pour Fulham

Comme un goût de week-end prolongé, à Brentford.

En effet, les supporters qui se sont déplacés pour soutenir les locaux ont passé une belle soirée : pour le compte de la 26e journée de Premier League, leur équipe s’est offert une victoire sympathique au bout d’une partie serrée contre Fulham. Pinnock n’a ainsi pas mis longtemps pour ouvrir le score à la suite d’un corner mal renvoyé après quelques minutes de jeu, avant que Toney ne donne les trois points aux siens en début de seconde période sur penalty. Sans oublier que sur la fin, Jensen a enfoncé le clou pour éteindre définitivement le suspense.

Entre-temps, Solomon avait égalisé en étant au rebond d’un joli coup franc de Pereira s’écrasant sur le poteau. De leur côté, Lukic a échappé de peu au carton rouge et Wissa aurait lui aussi pu faire la différence. Mais pas de regret, puisque les Bees ont finalement obtenu un succès plutôt mérité (une quinzaine de frappes dont six cadrées, contre sept et trois) malgré une possession de balle largement en leur défaveur et une réalisation anecdotique de Vinicius dans le temps additionnel. Avec ce mauvais résultat, les visiteurs (septièmes) voient revenir leur bourreau du jour (neuvième) à une petite unité avec deux matchs en retard part rapport à eux.

Oui, la bande de Frank peut encore viser la zone Ligue des champions !

Brentford (4-3-3) : Raya – Hickey (Rasmussen, 90e), Pinnock, Mee, Henry – Nørgaard, Jensen, Damsgaard (Janelt, 76e) – Mbeumo (Dasilva, 90e), Toney, Wissa (Schade, 77e). Entraîneur : Frank.

Fulham (4-2-3-1) : Leno – Tete (Soares, 83e), Diop, Ream, Robinson – Reed, Lukic (Reid, 75e) – Willian (Vinicius, 83e), Pereira, Solomon (Wilson, 75e) – Mitrovic. Entraîneur : Silva.

