Olivier Létang : « Il faut retrouver nos valeurs  »

Les pieds dans le plat. À la suite du cinquième revers consécutif des Dogues en 2026, soit leur plus longue série de défaites depuis celle de janvier à mars 2003, Olivier Létang, le président du LOSC, a tenu à remobiliser ses troupes : « Il faut retrouver nos valeurs et nos vertus, qu’on a peut-être un peu perdues en ce moment, soit le combat, la solidarité, l’engagement, le fait d’être solidaires pour renverser la tendance, a lâché ce dimanche celui qui a aussi été à la tête du Stade rennais. Car dans cette période-là, dans les périodes qui ne sont pas vertueuses, mais plutôt un cercle vicieux, il faut s’accrocher, il faut rester tous ensemble, solidaires, soudés, être rassemblés, et on va s’accrocher pour inverser le cours des choses. »

Genesio conforté à son poste

Interrogé sur l’avenir de Bruno Genesio à la tête de la formation nordiste, Létang a assuré que son entraîneur n’était pas en danger : « La confiance à Bruno Genesio ? Ce n’est même pas un débat, je souhaite que Bruno soit notre entraîneur la saison prochaine. Il a fait un travail remarquable, extraordinaire, au quotidien, on a une relation qui est très bonne, donc totale confiance. » Vraiment pas de quoi paniquer.

