John McGinn est gêné d’avoir un cuisinier à domicile

Plutôt tonic, McGinn.

John McGinn va fêter son 300e match avec Aston Villa, mais il n’a toujours pas l’intention de se reposer. « Chaque année, je dois faire mes preuves face à un joueur plus jeune ou plus séduisant », lâche le capitaine écossais, mi-amusé, mi-fataliste. Une phrase qui sonne comme le mantra d’un type qui a grandi loin des projecteurs, à Clydebank, entre les restes du frigo et les entraînements sous la pluie.

Un changement de standing

À 31 ans, le bonhomme a changé de dimension et pour se plier aux exigences du haut niveau, il a un cuisinier à domicile. Et ça, ça le gêne presque par rapport à sa famille ou aux gens qu’il côtoyait avant de percer dans le foot. « Ils vont tous se moquer de moi et me taquiner, mais j’ai bien un chef à la maison, confie-t-il dans un entretien au Guardian. C’est un investissement et ça me permet de rester en pleine forme. Je suis un gosse, alors si je n’avais pas cette organisation, avec Mikey à la maison tous les soirs qui me prépare des repas sains, j’irais encore chez Nando’s (une chaîne de fast-food, NDLR) ». L’honnêteté brute du bonhomme fait sourire, à l’image d’un joueur plus authentique que glamour.

Ne vous y méprenez pas : il collectionne les Panini, mais pas ceux auxquels vous pensez.

