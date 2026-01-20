S’abonner au mag

L'OL attire un espoir du Danemark

Renfort scandinave dans la lutte pour l’Europe. Au lendemain de sa victoire contre le Stade brestois, l’Olympique lyonnais a officialisé le recrutement du jeune danois Noah Nartey.

Comme l’ont annoncé les Rhodaniens, le milieu de terrain de 20 ans arrive en provenance de Brøndby contre une indemnité fixe de 7,5 millions d’euros, à laquelle peuvent s’ajouter jusqu’à 2,5 millions d’euros de bonus. En outre, le club danois a négocié un pourcentage de 20 % sur une éventuelle plus-value en cas de revente.

Un contrat jusqu’en 2030

Nartey, qui a signé un contrat de quatre ans et demi jusqu’en juin 2030, dispute déjà sa troisième saison chez les professionnels. Il avait fait ses débuts en équipe première avec Brøndby en février 2024, à l’âge de 18 ans. Lors de la phase aller de la saison en cours, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable et un véritable leader. En Superliga danoise, il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 17 apparitions.

Prêt, feu, Nartey.

Contre Brest, l’OL a brisé une série vieille de 15 ans

