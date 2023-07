Benzema cartonne pour sa première avec Al-Ittihad

Ça commence…

Ce jeudi soir, Karim Benzema disputait son premier match avec son nouveau club saoudien d’Al-Ittihad pour le compte de Coupe arabe des clubs champions contre l’Espérance sportive de Tunis (2-1), et les étincelles n’auront pas trainé. 34e minute de jeu : passe décisive. Alors que les Tunisiens avaient ouvert la marque quelques minutes plus tôt d’une belle frappe d’Oussema Bouguerra (1-0, 26e), l’ancien capitaine du Real Madrid fait le show sur le flanc gauche de la surface de réparation avant de trouver la tête de l’international marocain Abderrazak Hamdallah sur un centre (1-1, 35e).

BUUUUUTTTT LA CONNEXION BENZEMA X HAMDALLAH EST FOLLE⚔️🔥 🇹🇳 ES Tunis 1 – 1 Al-Ittihad 🇸🇦 pic.twitter.com/xccczkf4WA — Saudi League FR 🇫🇷 (@SaudiLeagueFR) July 27, 2023

55e minute de jeu : but. Là, c’est du grand art. Excentré côté gauche, le Nueve revient intérieur avant d’ouvrir son pied droit aux abords de la surface pour faire trembler les filets (1-2, 55e). Le score ne bougera plus et Benzema a fini avec le trophée d’homme du match dans les mains.

Le premier but de Karim Benzema sous les couleurs d’Al-Ittihad ! ⚫️🟡 pic.twitter.com/7B2WKVhIQU — Saudi League FR 🇫🇷 (@SaudiLeagueFR) July 27, 2023

Ballon d’or.

Les chiens de Fabinho l'empêchent de rejoindre l'Arabie saoudite