Gouiri sur son choix de l'Algérie : « Quand j'ai vu le Maroc à la Coupe du monde, ça m'a fait réfléchir »

Fennec plus ultra.

Amine Gouiri a officialisé sa décision de représenter l’Algérie au mois de septembre. Un choix pas toujours bien compris, quelques semaines après la fin de l’Euro Espoirs, disputé avec les Bleuets. « Je n’avais pas pris ma décision, sinon je l’aurais annoncée bien avant, se défend le joueur dans L’Equipe. Beaucoup de personnes parlaient pour moi. J’ai entendu n’importe quoi sur le sujet. (…) Ça a commencé à devenir très concret cet été, quand Djamel Belmadi, le sélectionneur, m’a appelé pour la première fois. À partir de ce coup de téléphone, j’ai vraiment commencé une réflexion plus poussée. » Le jeune attaquant, qui a endossé le maillot des Fennecs en octobre, face au Cap-Vert et à l’Egypte, justifie son choix par son « envie de représenter (…) le pays de (sa) famille », et par l’ambition affichée des nations africaines.

« C’est vrai que quand j’ai vu le Maroc à la Coupe du monde, ça m’a fait réfléchir. Je me suis dit : “Pourquoi pas moi avec l’Algérie ?” L’Afrique est un continent qui progresse et je pense que ça va s’améliorer encore dans les années à venir. Il y a de l’ambition et plus simplement pour la Coupe d’Afrique des Nations, mais aussi pour la Coupe du monde désormais. » Gouiri pourra goûter à sa première compétition majeure dès cet hiver puisque l’Algérie a rendez-vous en Côte d’Ivoire pour la CAN. « Avant de faire mon annonce, j’ai prévenu tout le monde à Rennes, indique le joueur. Ça s’est très bien passé, notamment avec le coach. »

Tous les feux sont aux Verts.

L'Algérie suspend tous ses matchs « jusqu'à nouvel ordre » en solidarité avec la Palestine