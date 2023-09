Amine Gouiri choisit la sélection algérienne

Enfin !

International Espoirs français, Amine Gouri a décidé de représenter l’Algérie. L’attaquant du Stade rennais l’a annoncé ce mardi soir sur ses réseaux sociaux par un montage vidéo, où ses buts sont calqués sur ceux d’autres Fennecs. L’ancien joueur de l’Olympique lyonnais de 23 ans est passé par toutes les équipes françaises de jeunes depuis les moins de 16 ans jusqu’aux Espoirs, avec qui il a disputé l’Euro en juin dernier. Son bilan : 74 sélections au sein des équipes françaises de jeunes, dont 31 avec les Espoirs pour 12 buts.

Avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne 🇩🇿 Je défendrai corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire. (1/1) pic.twitter.com/yIKLWWx7I5 — Amine Gouiri (@aminegouiri) September 26, 2023

Dans sa publication, Gouri a assuré qu’il « défendrait corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire », avant d’avoir une petite pensée pour la France. « Mes années passées en équipe de France resteront à jamais gravées en moi. Merci pour tout. L’heure est venue d’entamer un nouveau chapitre. » L’attaquant a forcément dans le viseur la CAN 2024 en Côte d’Ivoire, qui débutera le 13 janvier prochain.

L’héritier de Riyad Mahrez ?

