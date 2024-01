Sadio Mané a offert un terrain en herbe à son village natal

Sadio Mané soigne son karma avant la CAN.

Lauréat du premier prix Sócrates – qui récompense l’engagement d’un joueur dans des projets sociétaux et caritatifs – en 2022, l’attaquant d’Al-Nassr continue de faire honneur à ce titre. Ce mercredi, l’international sénégalais a inauguré à Bambali, son village natal de 2000 habitants situé dans le sud-ouest du pays, un terrain synthétique – avec une tribune – qu’il a lui-même financé. Une révolution puisque le village n’était auparavant doté que d’un modeste terrain boueux, sur lequel Mané avait d’ailleurs été vu en train de jouer, en 2022.

Hace 2 años, se filtraron unas imágenes de Sadio Mané en vacaciones, jugando a la pelota en la cancha embarrada de Bambali, su pueblo natal en Senegal. Ayer, en ese mismo lugar, Sadio inauguró el Estadio de Bambali, financiado por él mismo. Una obra más de Sadio para su gente.… pic.twitter.com/QC4tZTO9y0 — Juez Central (@Juezcentral) January 4, 2024

« C’est avec une immense fierté et un cœur rempli de joie que je me tiens devant vous, sur ce terrain de football aux normes FIFA qui a beaucoup de sens pour moi », a déclaré la star lors de la cérémonie. À Bambali, Mané a également fait construire par le passé un hôpital, une mosquée, un lycée, une antenne 4G et même une station-service. Il apporte aussi une aide financière conséquente aux familles locales.

Bref, il n’oublie pas d’où il vient.

« Je sentais que ça posait problème à mon club de me voir partir à la CAN »