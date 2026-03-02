- Ligue 1
Tu sais que tu aimes le multiplex le samedi soir quand...
Le multiplex de Ligue 1 pourrait faire son retour le samedi soir, la saison prochaine. Pas avec le même nombre de matchs qu’à une époque, c’est sûr, mais cette nouvelle a le mérite de raviver des souvenirs. Tu sais que tu aimes le multiplex le samedi soir quand...
… tu mets plein de réveils le matin.
… tes parents avaient cette saloperie de Multipla.
… tu réponds « un peu de tout » quand on te demande ce que tu écoutes.
… tu prends « un peu de tout » au buffet de l’hôtel.
… tu es un homme mais que tu sais quand même faire plusieurs choses à la fois.
… la casquette Nissan, elle est pour toi.
… oui car le vrai multiplex, c’est à la radio.
… le mp3 disc Sony qui avait la fonction radio, c’était d’ailleurs totalement le feu.
… avec le petit stress dès que ça hurlait « buuuuuuuuuuuuuuut au stade de la route de Lorient » en te demandant si c’était pour ou contre ton équipe. C’était généralement contre, évidemment.
… pour toi, le multiplex c’était aussi au stade avec l’annonce des buts sur les autres terrains au tableau d’affichage. « But, but, but ! Le but vous est présenté par BMW Huchet, Auxerre 2-1 Saint-Étienne. »
<iframe loading="lazy" title="doumé poulain, l'art d'annoncer un but" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/oE9a272NHY8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
… tu n’aimes pas la Star’ Ac.
… tu détestes The Voice.
… tu n’es donc pas Quentin Ballue.
… tu reviens aux choses simples après t’être cassé le cerveau en regardant 100% logique.
… la Saturday Night Fever pour toi, c’est un Montpellier-Troyes.
… le dîner, c’est avant 20 heures ou après 22 heures.
… tu sais qui est Lilian Compan.
… tu as vibré pour Ilan.
… ce sont les seules fois où tu vois vraiment un but au Moustoir.
… but à Laval !
… tu connais par cœur tous les noms des stades des clubs de foot pro. Le Havre ? Le stade Jules-Deschaseaux, facile.
… tu aimais aussi enchaîner avec Jour de foot.
… ce générique, bordel.
… tu étais injouable sur les multiples à l’école.
… tu penses aux siestes de l’espace que tu pourras taper le dimanche après-midi.
… tu joues en district le dimanche aprèm, merde !
… tu as envie de voir Sedan remonter en Ligue 1 un jour.
… Pius N’Diefi, Cédric Mionnet, Stéphane Noro…
… tu ne dirais pas non à un petit retour du Mans et de Nancy prochainement, aussi.
… tu dis encore « la D1 ».
… tu ne supportes pas le PSG.
… tu ne supportes pas l’OM.
… tu supportes une équipe qui joue le maintien.
… tu supportes actuellement une équipe évoluant en Ligue 2. Passer du stade Paul-Lignon au Nouste Camp, quel kif !
… tu es Robbie Malm.
… ça te fait une bonne raison d’inviter tes potes à la maison, un peu plus que le dimanche en plein aprèm, déjà.
… ça te fait une bonne raison de refuser d’aller à une soirée le samedi. Flemme, en vrai il a l’air alléchant ce multi.
… tu n’es pas journaliste pour la presse quotidienne régionale.
… tu ne bosses pas dans la restauration.
… tu ne bosses pas le samedi soir, quoi.
… tu es fan de bonnes affaires, et là, huit matchs pour le prix d’un, c’est mieux que n’importe quelle sortie au destock du coin.
… oui, le vrai multiplex, c’est celui avec sept ou huit matchs, pas trois.L’OM et l’espoir d’un acte fondateur
Par la rédaction de sofoot.com