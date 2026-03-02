S’abonner au mag
Tu sais que tu aimes le multiplex le samedi soir quand...

Par la rédaction de sofoot.com
Tu sais que tu aimes le multiplex le samedi soir quand...

Le multiplex de Ligue 1 pourrait faire son retour le samedi soir, la saison prochaine. Pas avec le même nombre de matchs qu’à une époque, c’est sûr, mais cette nouvelle a le mérite de raviver des souvenirs. Tu sais que tu aimes le multiplex le samedi soir quand...

… tu mets plein de réveils le matin.

… tes parents avaient cette saloperie de Multipla.

… tu réponds « un peu de tout » quand on te demande ce que tu écoutes.

… tu prends « un peu de tout » au buffet de l’hôtel.

… tu es un homme mais que tu sais quand même faire plusieurs choses à la fois.

… la casquette Nissan, elle est pour toi.

… oui car le vrai multiplex, c’est à la radio.

… le mp3 disc Sony qui avait la fonction radio, c’était d’ailleurs totalement le feu.

… avec le petit stress dès que ça hurlait «  buuuuuuuuuuuuuuut au stade de la route de Lorient » en te demandant si c’était pour ou contre ton équipe. C’était généralement contre, évidemment.

… pour toi, le multiplex c’était aussi au stade avec l’annonce des buts sur les autres terrains au tableau d’affichage. « But, but, but ! Le but vous est présenté par BMW Huchet, Auxerre 2-1 Saint-Étienne. »

<iframe loading="lazy" title="doumé poulain, l'art d'annoncer un but" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/oE9a272NHY8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

… tu n’aimes pas la Star’ Ac.

… tu détestes The Voice.

… tu n’es donc pas Quentin Ballue.

… tu reviens aux choses simples après t’être cassé le cerveau en regardant 100% logique.

… la Saturday Night Fever pour toi, c’est un Montpellier-Troyes.

… le dîner, c’est avant 20 heures ou après 22 heures.

… tu sais qui est Lilian Compan.

… tu as vibré pour Ilan.

… ce sont les seules fois où tu vois vraiment un but au Moustoir.

… but à Laval !

… tu connais par cœur tous les noms des stades des clubs de foot pro. Le Havre ? Le stade Jules-Deschaseaux, facile.

… tu aimais aussi enchaîner avec Jour de foot.

… ce générique, bordel.

… tu étais injouable sur les multiples à l’école.

… tu penses aux siestes de l’espace que tu pourras taper le dimanche après-midi.

… tu joues en district le dimanche aprèm, merde !

… tu as envie de voir Sedan remonter en Ligue 1 un jour.

… Pius N’Diefi, Cédric Mionnet, Stéphane Noro…

… tu ne dirais pas non à un petit retour du Mans et de Nancy prochainement, aussi.

… tu dis encore « la D1 ».

… tu ne supportes pas le PSG.

… tu ne supportes pas l’OM.

… tu supportes une équipe qui joue le maintien.

… tu supportes actuellement une équipe évoluant en Ligue 2. Passer du stade Paul-Lignon au Nouste Camp, quel kif !

… tu es Robbie Malm.

… ça te fait une bonne raison d’inviter tes potes à la maison, un peu plus que le dimanche en plein aprèm, déjà.

… ça te fait une bonne raison de refuser d’aller à une soirée le samedi. Flemme, en vrai il a l’air alléchant ce multi.

… tu n’es pas journaliste pour la presse quotidienne régionale.

… tu ne bosses pas dans la restauration.

… tu ne bosses pas le samedi soir, quoi.

… tu es fan de bonnes affaires, et là, huit matchs pour le prix d’un, c’est mieux que n’importe quelle sortie au destock du coin.

… oui, le vrai multiplex, c’est celui avec sept ou huit matchs, pas trois.

