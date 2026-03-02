Le multiplex de Ligue 1 pourrait faire son retour le samedi soir, la saison prochaine. Pas avec le même nombre de matchs qu’à une époque, c’est sûr, mais cette nouvelle a le mérite de raviver des souvenirs. Tu sais que tu aimes le multiplex le samedi soir quand...

… tu mets plein de réveils le matin.

… tes parents avaient cette saloperie de Multipla.

… tu réponds « un peu de tout » quand on te demande ce que tu écoutes.

… tu prends « un peu de tout » au buffet de l’hôtel.

… tu es un homme mais que tu sais quand même faire plusieurs choses à la fois.

… la casquette Nissan, elle est pour toi.

… oui car le vrai multiplex, c’est à la radio.

… le mp3 disc Sony qui avait la fonction radio, c’était d’ailleurs totalement le feu.

… avec le petit stress dès que ça hurlait « buuuuuuuuuuuuuuut au stade de la route de Lorient » en te demandant si c’était pour ou contre ton équipe. C’était généralement contre, évidemment.

… pour toi, le multiplex c’était aussi au stade avec l’annonce des buts sur les autres terrains au tableau d’affichage. « But, but, but ! Le but vous est présenté par BMW Huchet, Auxerre 2-1 Saint-Étienne. »

<iframe loading="lazy" title="doumé poulain, l'art d'annoncer un but" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/oE9a272NHY8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

… tu n’aimes pas la Star’ Ac.

… tu détestes The Voice.

… tu n’es donc pas Quentin Ballue.

… tu reviens aux choses simples après t’être cassé le cerveau en regardant 100% logique.

… la Saturday Night Fever pour toi, c’est un Montpellier-Troyes.

… le dîner, c’est avant 20 heures ou après 22 heures.

… tu sais qui est Lilian Compan.

… tu as vibré pour Ilan.

… ce sont les seules fois où tu vois vraiment un but au Moustoir.

… but à Laval !

… tu connais par cœur tous les noms des stades des clubs de foot pro. Le Havre ? Le stade Jules-Deschaseaux, facile.

… tu aimais aussi enchaîner avec Jour de foot.

… ce générique, bordel.

… tu étais injouable sur les multiples à l’école.

… tu penses aux siestes de l’espace que tu pourras taper le dimanche après-midi.

… tu joues en district le dimanche aprèm, merde !

… tu as envie de voir Sedan remonter en Ligue 1 un jour.

… Pius N’Diefi, Cédric Mionnet, Stéphane Noro…

… tu ne dirais pas non à un petit retour du Mans et de Nancy prochainement, aussi.

… tu dis encore « la D1 ».

… tu ne supportes pas le PSG.

… tu ne supportes pas l’OM.

… tu supportes une équipe qui joue le maintien.

… tu supportes actuellement une équipe évoluant en Ligue 2. Passer du stade Paul-Lignon au Nouste Camp, quel kif !

… tu es Robbie Malm.

… ça te fait une bonne raison d’inviter tes potes à la maison, un peu plus que le dimanche en plein aprèm, déjà.

… ça te fait une bonne raison de refuser d’aller à une soirée le samedi. Flemme, en vrai il a l’air alléchant ce multi.

… tu n’es pas journaliste pour la presse quotidienne régionale.

… tu ne bosses pas dans la restauration.

… tu ne bosses pas le samedi soir, quoi.

… tu es fan de bonnes affaires, et là, huit matchs pour le prix d’un, c’est mieux que n’importe quelle sortie au destock du coin.

… oui, le vrai multiplex, c’est celui avec sept ou huit matchs, pas trois.

