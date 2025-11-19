Neymar à la Coupe du monde, un grand oui !

Annoncé dans la liste des joueurs sélectionnables pour la Coupe du monde 2026 par Carlo Ancelotti, Neymar semble à un pas d’un grand retour avec le Brésil. Un pas essentiel pour les Auriverdes.

Prononcez le nom de Neymar et vous prendrez cent frasques dans la gueule. Comme bien souvent avec le meneur de jeu, aucune semaine ne passe sans que l’on ne parle de lui, en bien ou en mal. Et à voir les jours écoulés, on peut dire que la deuxième option a largement pris le dessus. D’abord plombé sportivement par une défaite contre Flamengo (3-2), voyant son équipe de Santos glisser dans la zone de relégation du championnat brésilien, le Ney s’est montré bougon vis-à-vis de ses coéquipiers, avant de s’en prendre à un journaliste ayant légèrement remis en cause son comportement. Une attitude de diva ridicule, qui a évidemment remis une pièce dans la machine à critiques dont il est régulièrement la cible.

En coulisses, la famille du joueur a également racheté la marque « Pelé » pour 15,5 millions de dollars. De quoi faire grincer des dents au pays du Roi. Mais au point d’en faire oublier son rendement sportif ? Pas vraiment. Car quand Neymar le décide, il fait ce qu’il veut. Deux jours après ces épisodes foireux, le 10 a ainsi rappelé à tout le monde qu’il était le plus fort, en sortant une prestation assez impressionnante face à Palmeiras (1-0), afin de permettre à sa formation de quitter les places de relégables. De quoi calmer les ardeurs de ses détracteurs sur l’autre rive de l’Atlantique et allumer celles de Carlo Ancelotti, son potentiel sélectionneur.

Un rôle de cadre à pourvoir pour Neymar

Jusqu’ici, l’Italien se montrait laconique concernant un retour de Neymar en équipe nationale. Interrogé à chaque rassemblement depuis le mois de mars et sa prise de fonction, Ancelotti se contentait de répondre « peut-être » ou « s’il est bien physiquement. » Mais en ce mois de novembre, la donne a visiblement changé chez le coach, plus prolixe : « Neymar est sur la liste des joueurs qui peuvent être au Mondial. Il a six mois pour atteindre la liste finale. » Une sortie aux allures de défi pour Neymar, qui dispose désormais de 180 jours pour se montrer au niveau, et passer du statut de pari risqué à celui de joker de luxe. D’autant que les voyants sont légèrement au vert le concernant. En juin dernier, Carlo Ancelotti décidait ainsi de rappeler Casemiro – deux ans après sa dernière cape – avec pour objectif d’amener de l’expérience à un groupe en manque. Pour Neymar, la brèche se situerait ici.

Jeune dans l’ensemble, l’équipe du Brésil peine à se trouver une colonne capable de redynamiser un vestiaire talentueux mais encore instable, au sein duquel seul Marquinhos fait office de cadre (parfois fragile). Le retour de Neymar s’inscrirait dans cette veine. Alors oui, le Ney n’est pas le leader que l’on imaginerait haranguer ses comparses, mais dans les faits, les grands joueurs ont souvent réussi à fédérer autour d’eux. Pour Vinícius, Rodrygo ou Estevão, nul doute que la présence de leur modèle de jeunesse en Coupe du monde offrirait une dose de motivation notable. Par ailleurs, Neymar a toujours été un joueur de tournoi, freiné bien malgré lui par des concours de circonstances improbables (blessure en 2014, diminué en 2018, tirs au but en 2022). Si le « physique le lui permet » comme le rappelle Ancelotti, sa présence en 2026 sonnerait donc comme une évidence, d’autant qu’il s’agirait certainement de sa dernière danse, lui qui approche les 34 ans. Il faut dire qu’à force d’en parler en mal, on oublierait presque que Neymar peut faire (beaucoup) de bonnes choses.

