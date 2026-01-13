Vidéo : on a trouvé le plus grand fan de Colin Dagba sur Terre

C’est facile d’avoir des maillots de Ronaldo ou de Mbappé, mais qui a des maillots d’arrières latéraux chez soi ? Mieux : qui a la plus grande collection de maillots d’un défenseur droit dans son placard ? Qui se plie en quatre pour trouver des maillots de Franck Béria ou de Jérôme Bonnissel ?

Il se trouve que c’est la prouesse réalisée par le rappeur Georgio (qui vient de sortir son album Gloria et qui sera en concert à l’Adidas Arena le 31 janvier). L’artiste parisien a une improbable collection de maillots de Colin Dagba chez lui !

Bon, évidemment, ça ne sort pas de nulle part : le chanteur parisien et l’ancien joueur du PSG sont potes dans la vie. On en a parlé avec lui dans le cadre de cette interview pour Dégaine, le média de SO FOOT consacré, entre autres, aux maillots.

