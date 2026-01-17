S’abonner au mag
Ibrahim Mbaye a un message pour les opportunistes

Ça sent la finale ! Ce dimanche, le Sénégal affronte le Maroc pour l’ultime rencontre de la Coupe d’Afrique des nations. Un match important pour Ibrahim Mbaye, qui pourrait ajouter une ligne supplémentaire à son palmarès déjà bien garni (Ligue 1, Ligue des champions ou encore Coupe de France) pour un joueur de seulement dix-sept ans.

Mais le joueur du Paris Saint-Germain, remplaçant habituel avec les Lions de la Teranga, a souhaité faire passer un message à certaines personnes qu’il juge opportunistes (dans le mauvais sens du terme). « Les gens qui m’envoient 0 message dans l’année et qui me demandent des places, arrêtez vite svp ! », a ainsi publié l’ailier sur Snapchat. Compris ?

