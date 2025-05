Chelsea perd (gros ?) à Newcastle

Newcastle 2-0 Chelsea

But : Tonali (2e) et Guimarães (90e)

Une première mi-temps catastrophique, ça se paye souvent.

Et Chelsea en a fait l’amère expérience, ce dimanche. Car à l’occasion de la 36e journée de Premier League, les Blues se sont en effet inclinés à Newcastle en raison d’une prestation totalement ratée avant la pause : l’élégant Sandro Tonali a ainsi ouvert le score dès la deuxième minute sur un centre signé Jacob Murphy, le sanguin Nicolas Jackson a été expulsé à la demi-heure de jeu pour un méchant coup de coude adressé à Sven Botman et les visiteurs n’ont pas cadré une seule frappe. Dès lors, difficile de se montrer dangereux…

La bonne opération pour les Magpies, qui éloignent les Blues

Les locaux ont ensuite pu gérer leur avance dans le second acte, Nick Pope n’étant inquiété que par Marc Cucurella ou Enzo Fernandez, et Anthony Gordon étant proche d’obtenir un penalty à la suite d’un contact avec Reece James. Finalement, c’est Bruno Guimarães qui a breaké sur la fin d’un tir dévié terminant sa course en lucarne. Grâce à cette victoire, les locaux font évidemment la bonne affaire : désormais troisièmes, les Magpies prennent trois points d’avance sur leurs adversaires du jour (cinquièmes) et se rapprochent encore de la qualification directe pour la Ligue des champions.

Ça valait le coup de faire tourner en demi-finales de Ligue Conférence !

