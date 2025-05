Le Betis rejoint Chelsea en finale de Ligue Conférence

Direction Wrocław.

Chelsea a poursuivi sa balade de santé dans la compétition en écartant Djurgården (1-0), après avoir creusé un écart de trois buts en Suède. Le seul but de la partie a été l’œuvre de Kiernan Dewsbury-Hall, parti en solo face à deux défenseurs, mais à l’aise pour entrer dans la surface et ouvrir son pied gauche à ras du poteau de Jacob Rinne (38e). Suffisant pour faire tourner le cuir au retour des vestiaires et donc filer vers une potentielle victoire dans une quatrième compétition européenne, après la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Coupe des vainqueurs de doupes.

Les Blues rejoints par le Betis

Antony, redevenu un excellent joueur de football depuis son départ de Manchester United, a cru mettre les Beticos à l’abri en inscrivant un sublime coup franc (30e), mais le crâne de Robin Gosens n’a pas vu les choses de la même manière. Sur deux corners, à droite puis à gauche, l’Allemand a effectivement décroisé sa tête pour égaliser (34e) puis donner l’avantage à la Viola (42e). Traînée jusqu’à la prolongation, la partie s’est emballée durant le premier acte, avec Abdessamad Ezzalzouli, entré en jeu, et bien servi au second poteau par Antony (97e). La Fiorentina n’a jamais pu s’en remettre et voici donc le Betis en route vers sa première finale européenne.

Les résultats :

Chelsea 1-0 Djurgården

But : Dewsbury-Hall (38e) pour les Blues

Fiorentina 2-2 Betis

Buts : Gosens (34e et 42e) pour la Viola // Antony (30e) et Ezzalzouli (97e) pour le Betis

