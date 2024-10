Ballon d’or 2024 : Kylian Mbappé manque le top 5

La Ligue 1 et la Coupe de France, ça ne suffit pas.

Après une saison 2023-2024 riche en statistiques avec le PSG (44 buts, 10 passes décisives toutes compétitions confondues) et un Euro raté avec les Bleus, Kylian Mbappé s’en sort avec une sixième place au classement du Ballon d’or. Le capitaine des Bleus se cale tranquillement entre Lautaro Martinez et Erling Haaland, qui s’incruste dans le top 5.

C’est la troisième fois que Mbappé termine à la sixième place après les éditions de 2019 et 2022, un an après l’avoir vu obtenir son meilleur classement (3e) grâce à ses performances lors de la Coupe du monde au Qatar, entre autres.

Ranked at the 6th place for the 2024 Men's Ballon d'Or! @KMbappe @realmadrid @equipedefrance #ballondor pic.twitter.com/AFOgsWif8V

— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024