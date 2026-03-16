Bournemouth a (un peu) gagné face à Saint-Étienne

Le plus célèbre supporter de Sainté n’a pas remporté de petite statuette lors de la 98e cérémonie des Oscars. Ce dimanche, c’est bien Michael B. Jordan qui est reparti avec le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Sinners.

Depuis 2022, Michael B. Jordan est actionnaire de Bournemouth par l’intermédiaire de Black Knight Football Club, un partenariat mené par l’homme d’affaires Bill Foley. En 2024, Michael B. Jordan avait également participé au shooting d’un maillot collector pour les Cherries.

Malgré une com intense, voire envahissante, Marty Supreme, qui était nommé dans plusieurs catégories, n’a rien gagné. Josh Safdie et Timothée Chalamet repartent chez eux les mains vides…

Pour Saint-Étienne, il reste sept matchs pour consoler le joueur de ping-pong avec un titre de Ligue 2.

Dix blessés légers dans des bagarres avant Grenoble - Saint-Étienne