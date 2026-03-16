S’abonner au mag
  • États-Unis
  • Oscars

Bournemouth a (un peu) gagné face à Saint-Étienne

EA
1 Réaction
Bournemouth a (un peu) gagné face à Saint-Étienne

Le plus célèbre supporter de Sainté n’a pas remporté de petite statuette lors de la 98e cérémonie des Oscars. Ce dimanche, c’est bien Michael B. Jordan qui est reparti avec le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Sinners.

Depuis 2022, Michael B. Jordan est actionnaire de Bournemouth par l’intermédiaire de Black Knight Football Club, un partenariat mené par l’homme d’affaires Bill Foley. En 2024, Michael B. Jordan avait également participé au shooting d’un maillot collector pour les Cherries.

Malgré une com intense, voire envahissante, Marty Supreme, qui était nommé dans plusieurs catégories, n’a rien gagné. Josh Safdie et Timothée Chalamet repartent chez eux les mains vides…

Pour Saint-Étienne, il reste sept matchs pour consoler le joueur de ping-pong avec un titre de Ligue 2.

Dix blessés légers dans des bagarres avant Grenoble - Saint-Étienne

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.